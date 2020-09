Maisonneuve-Rosemont déborde | «Le prochain deux semaines va aller en s'empirant» -Dr Marquis

« La question que je me pose, c'est si le point charnière n’était pas la semaine passée. À cause de l'incubation de la maladie, ce qu'on fait aujourd'hui va juste avoir une répercussion dans à peu près une semaine ou deux. Mon inquiétude présentement, c'est que même si tout le monde tout d'un coup-là commence à faire attention, faut s’attendre que le prochain deux semaines va aller en s'empirant (...) Tous les indicateurs nous disent que la deuxième vague risque d'avoir un impact différent sur la population, mais aussi important sinon plus important que la première vague. »