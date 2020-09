«Les Québécois sont confinés, sans l’être de manière officielle»

«En résumé, on nous dit qu’il faut limiter nos contacts sociaux pour les prochaines semaines. On reste en famille et on va travailler. Mais, pas de soirée avec les amis et pas de party de famille. Cela dit, le gouvernement n’interdit pas ces fréquentations. Les Québécois sont un peu confinés, sans l’être de manière officielle. Le reste va dépendre de la bonne volonté des gens. Est-ce qu’ils vont adhérer aux principes du gouvernement? Le ministre de la Santé, Christian Dubé, a dit que si la situation actuelle se poursuit ainsi, on va frapper le mur […] Évidemment, il y a beaucoup de scepticisme au sein de la population. On ne peut pas recevoir d’amis à souper, mais les bars et les restaurants demeurent ouverts… Le message du gouvernement à ce sujet passe pas très bien, même s’il est clair.»