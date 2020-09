Soupers, mariages, anniversaires | « Je demanderais aux Québécois de laisser tomber les contacts sociaux» -Christian Dubé

« On a un choix d’équilibre entre un confinement que l’on a connu sur lequel on ne veut pas retourner et de faire des sacrifices au niveau de nos contacts sociaux. »

Pour ce qui est de la nomenclature, le ministre évoque les soupers de famille, les rencontres entre amis, les BBQ, les anniversaires, les mariages, les funérailles et toutes les occasions où l’on multiplie les contacts.