Les nouveaux cas de la COVID-19 repartent à la hausse au Québec.

Jeudi, on en recense 582 de plus et un décès qui remonte à quelques jours.

De ce nombre, Montréal compte près de 250 cas et Québec dépasse le cap de la centaine.

Les hospitalisations augmentent encore un peu pour atteindre 184, dont 31 malades sont aux soins intensifs.