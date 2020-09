Tests de dépistage en pharmacie | «Est-ce que ça vaut la peine de tester tant de personnes pour rien?»

«Même si tu as l’espace, tu vas exposer l’équipe de la pharmacie à des gens qui ont potentiellement la COVID. Les pharmacies pourraient tester des gens qui n’ont pas de symptômes, mais est-ce que c’est pertinent de faire ça. Dans d’autres provinces, les résultats, c’est 0,01% de cas positifs. Est-ce que ça vaut la peine de tester tant de personnes pour rien finalement? Compte tenu des ressources actuelles et de la vaccination qui s’en vient, je pense que c’est plus sage, plus prudent de mettre ça sur la glace pour l’instant. Peut-être qu’on pourrait éventuellement transmettre les résultats si on s’arrimait avec la santé publique»