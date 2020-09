Opération OSCAR de la part des policiers | «Dans les restaurants La Cage, ils ont travaillé de façon très professionnelle» -Jean Bédard

Les policiers de la Sûreté du Québec et des diverses villes de la province ont commencé à visiter des bars et des restaurants pour s'assurer du respect des consignes sanitaires par les clients et les employés.

Le gouvernement du Québec a annoncé vendredi une vaste opération, nommée OSCAR, au cours de laquelle 1000 bars, restaurants et autres salles de réception de la province seront visités ce week-end par les policiers.

«Toutes les régions seront visées», a précisé en conférence de presse la ministre de la Sécurité publique, Geneviève Guilbault.

Ce sera particulièrement le cas dans les régions où le niveau d'alerte est au stade de préalerte (jaune), comme le Bas-Saint-Laurent.

Quatre agents du Service de police de l’agglomération de Longueuil ont notamment visité des restaurants de Saint-Bruno-de-Montarville, dont le Boston Pizza et la Cage. Vendredi soir, ils agents sont arrivés à bord d’un véhicule banalisé. En plus, ils étaient habillés en civil.