«On doit surtout tester les gens qui ont des symptômes et ceux qui ont été en contact avec des personnes contaminées»

«C’est important de tester les gens. Le gouvernement a d’ailleurs augmenté la capacité du système à effectuer ces tests, qui sont d’environ 25 000 par jour. Le problème : les embouteillages dans certains centres. C’est très variable selon le moment de la journée et selon l’endroit. […] Parfois c’est réglé en 30 minutes et d’autres fois ça prend cinq heures. Le ministre de la Santé a indiqué que cette longue attente était inacceptable. Il semble qu’on manque de personnel, y compris dans les laboratoires. En France, le problème est pareil. On doit tester qui? Les gens qui ont des symptômes et ceux qui ont été en contact avec des personnes contaminées.»