Lenteur dans les cliniques de dépistage pour la COVID-19 | À Longueuil, on affiche complet

Pourtant critiqué par plusieurs pour la lenteur du processus de tests de dépistage à la COVID-19, le gouvernement ne semble toujours pas suffire à la demande.

En Montérégie, à la clinique de dépistage du Colisée Jean-Béliveau, on affichait déjà complet, tôt mercredi matin.

Quelques minutes plus tôt, en entrevue au micro de Paul Arcand, le ministre de la Santé et des Services sociaux, Christian Dubé, disait vouloir accélérer les délais de réponses aux tests et qu'il travaillait à améliorer la situation.