Tests de dépistage de la COVID-19 | «C'est un peu la maison des fous!»

Depuis des mois, le gouvernement Legault rappelle aux Québécois à quel point il est important d’aller passer un test de dépistage de la COVID-19. Or, certaines personnes ont attendu jusqu'à 13 jours pour recevoir leurs résultats.

Le premier ministre François Legault et son ministre de la Santé, Christian Dubé martèlent ce message depuis belle lurette et pour cause, ils veulent ainsi éviter que des foyers d’éclosions se développent et ne déclenchent une deuxième vague de contagion.

Il semble que les Québécois aient entendu le message des politiciens puisqu’ils sont très nombreux à se faire tester.

Le hic, c’est que l’annonce des résultats est très variable d’une région à une autre ou d’un établissement à un autre. Parfois, ça ne prend que 24 heures avant d’obtenir le résultat, alors que des Québécois ont attendu jusqu’à 13 jours.

Pourquoi tant de disparités?

En entrevue avec Bernard Drainville, Andrée Poirier, présidente de l'Alliance du personnel professionnel et technique du réseau de la santé et des services sociaux, a cité cinq causes de délais.

Ce qui a suscité cette réaction de découragement chez l'animateur de Drainville PM: