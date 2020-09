COVID-19 | Vers une saison de la grippe plus tranquille?

«La COVID-19 et l’Influenza sont deux virus complètement différents. Ce sont un peu comme des chevaux et des zèbres. À part se ressembler, ils n’ont rien en commun! Toutefois s’ils ont une chose en commun c’est leur mode de transmission. Donc quand on fait quelque chose pour empêcher la transmission de l’un, cela affecte l’autre.»