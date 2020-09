Pour contrer la COVID-19 | «On a besoin de la collaboration des Québécois» -François Legault

Le premier ministre du Québec estime qu’il sera impossible de contrer le coronavirus sans l’aide de la population.

Tout en commentant, vendredi, le nombre de cas à la hausse de coronavirus, François Legault a estimé que le quotidien des citoyens du Québec et l’économie de la province sont à risque sans cet effort commun.

« Si on veut revenir une vie normale, si on veut relever des défis comme celui de l’économie, il y a comme un prérequis. Il y a une espèce de condition première qu’est d’avoir le contrôle de cette pandémie, d’arrêter la propagation du virus le plus possible.