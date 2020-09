«Dans la dernière année, près de 100 000 personnes se sont ajouté à la liste d'attente pour obtenir un médecin de famille au Québec. C’est énorme comme augmentation. On explique dans Le Devoir que la durée d’attente peut dépasser deux ans, notamment à Montréal et à Laval. Ces délais n’ont pas de sens. Ça coûte collectivement plus cher, et on n’est pas capable d’avoir les services attendus. Ce n’est pas normal d’attendre aussi longtemps afin d’avoir un médecin de famille.»