Situation des professionnelles en soin | «On a frappé le mur»

«Depuis le mois de mars, on sent l’effet de la première vague et aussi, toute l’approche du gouvernement et des gestionnaires en lien avec les arrêtés ministériels qui sont venus enlever l’ensemble des droits des professionnelles en soin. Ç’a eu des effets complètement néfastes. Ils n’ont pas été appliqués de la façon dont le gouvernement l’avait dit. On a mal mesuré la façon dont on a obligé les professionnelles en soins et traité dans leurs conditions de travail. Aujourd’hui, on a des effets dévastateurs à ce chapitre-là. Les gens n’ont pas récupéré leurs droits. Les gestionnaires s’en servent ad nauseam. On se prépare à une deuxième vague et honnêtement, les professionnels en soins, il y en a encore moins qu’il y en avait au début de la première vague»