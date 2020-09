Pandémie de COVID-19 | 74% des répondants veulent se faire vacciner, selon un sondage SOM-Cogeco

Une très grande majorité de Québécois ont l'intention de se faire vacciner lorsqu'un vaccin contre la COVID-19 sera disponible.

Selon un sondage SOM-Cogeco, pas moins de 74% des répondants ont indiqué qu’ils avaient l'intention de se faire vacciner dans le contexte de la pandémie de COVID-19.

Un résultat à peu près semblable à ce que l'on observe un peu partout sur la planète.

En contrepartie, les universitaires, les 55 ans et plus, et les Montréalais sont ceux qui se disent les plus favorables à la vaccination.

Le sondage a été réalisé sur Internet la semaine dernière auprès de 1524 Québécois et comporte une marge d'erreur de 3,2 pour cent 19 fois sur 20.