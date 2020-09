COVID-19 au Québec | Hausse importante du nombre de cas depuis trois jours

On assiste à une hausse importante du nombre de cas de COVID-19. En effet, les autorités de la santé publique enregistrent 175 nouveaux cas confirmés en plus de deux décès supplémentaires, samedi.

Le bilan fait désormais état de 63 292 personnes contaminées et 5769 morts depuis le début de la pandémie dans la province.

Pour une troisième journée d’affilée, le Québec a franchi le cap des 20 cas par million d’habitants.

Le ministre de la Santé, Christian Dubé, avait indiqué récemment que ce cap est inquiétant s’il dure plus d’une semaine, car il signifierait une courbe ascendante des cas de propagation.

On compte 94 personnes hospitalisées, dont 17 aux soins intensifs. C’est une légère amélioration par rapport à la veille (102, dont 18 aux soins intensifs).

Les deux décès ajoutés au bilan sont survenus dans la région de Lanaudière, 29 août et le 3 septembre.

Les personnes infectées par la COVID-19 se trouvent dans différentes régions du Québec.

On compte 68 nouveaux cas à Montréal, qui reste la ville la plus touchée, mais aussi 30 dans la Capitale-Nationale, 13 à Laval, 10 dans Chaudière-Appalaches, 9 en Outaouais et 6 en Estrie, notamment.