Clinique Les Jardins | Un GMF paralysé à Châteauguay

Un groupe de médecine de famille (GMF) d’une clinique de la région montréalaise est paralysé depuis la disparition du responsable administratif.

Cette situation grave survient à la clinique médicale Les Jardins de Châteauguay.

La journaliste Any Guillemette du 98.5 s’est rendue sur place, vendredi, et elle a fait les constats suivants qu’elle a partagé au micro de Patrick Lagacé, à l’émission Le Québec maintenant.

« La clinique est paralysée, dit-elle. On a tenté de savoir pourquoi et on a découvert que depuis plusieurs mois, le responsable de l’administration de la clinique… Pas un médecin. Celui qui s’occupe du local, des employés, des imprimantes, et tout ça… Il s’est volatilisé. On l’a carrément perdu dans la nature.