Plus de 92 000 chirurgies retardées | «On a sous-estimé l'impact de la pandémie sur les ressources humaines» -Dr Serge Legault

« De prendre cette infirmière et de lui dire : « Tu retournes en salle d'opération, il faut augmenter la cadence. Et, en passant, on va probablement faire des horaires modifiés. Tu vas travailler 12 heures par jour et, aussi, tu n’auras pas tes vacances. »

Le Dr Legault salue au passage les gestionnaires des salles d’opérations qui ont eu la bonté de dire à leur personnel hospitalier : reposez-vous.

Cela dit, qu’en est-il des solutions pour réduire les listes d’attentes de chirurgies?

« Il y a les fameuses CMS (Cliniques médicales spécialisées) qui étaient des cliniques privées-public. Il y a un contrat entre la clinique et l’hôpital. Ces cliniques ont repris du service et on pense que d’autres cliniques peuvent faire des contrats de ce type. Le gouvernement est à compléter les contrats. »