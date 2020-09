«Les jeunes vont éventuellement contaminer les personnes plus âgées»

«Les nombres de cas, d’hospitalisations et de décès sont beaucoup plus faibles qu’au printemps. Il faut comprendre que la fréquence des hospitalisations va dépendre beaucoup des groupes d’âge qui sont touchés. Heureusement, la COVID-19 cause moins de dommages chez les jeunes. C’est ce qui explique la discordance entre la quantité de cas confirmés et les hospitalisations. Ce qui est préoccupant, c’est que ces jeunes vont possiblement contaminer les personnes plus âgées. Un moment donné, il y aura un effet de percolation. La maladie va atteindre d’autres couches de la population. Il faut limiter cette contamination chez les jeunes…»