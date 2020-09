Sexualité en temps de COVID-19 | «Il y a beaucoup de gens qui sont délinquants et indisciplinés»

Au lendemain des recommandations de Dre Theresa Tam, en ce qui concerne la vie sexuelle des Canadiens pendant la pandémie, Bernard Drainville s’est entretenu avec la sexologue Sylvie Lavallée.

Mercredi, l’administratrice en chef de la santé publique du Canada a publié un communiqué où elle faisait part de certaines recommandations quant aux façons de vivre sa vie sexuelle tout en réduisant les risques de transmission du coronavirus.

On pouvait y lire que «les activités sexuelles les moins risquées pendant que sévit la COVID-19 sont celles où vous êtes seul», en parlant évidemment de la masturbation.

Puis, on recommandait d’éviter «de vous donner des baisers» et de faire en sorte que «vos visages ne se touchent pas ou ne soient pas près l’un de l’autre» lors des ébats sexuels avec un partenaire hors de «sa bulle». Pour plus de sécurité, le port du masque est fortement suggéré.