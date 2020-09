Hausse des nouveaux cas de coronavirus | «Il y a de l’inquiétude à avoir» - Dr Gaston de Serres

«Clairement, il y a de l’inquiétude à avoir. La transmission communautaire n’est pas stable et elle semble commencé à progresser. Si on reste à 20 cas par million, on peut gérer ça, mais si on augmente, ça va devenir compliqué et le ministre va devoir changer de stratégies et ce n’est pas ce qu’on souhaite si on veut pouvoir fonctionner le plus librement possible.