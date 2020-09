Un médecin teste les drogues de ses patients | «Si je ne fais pas ça, je deviens éthiquement responsable des conséquences»

«En général, les personnes qu’on trouve dans la consommation sont en état de souffrance depuis la naissance. Ils sont souvent nés indésirés, ils ont été battus, changés de foyers. Ils ont eu une vie complètement chamboulée de telle sorte qu’ils ont au fond d’eux-mêmes, une énorme souffrance. Et quand la substance passe et qu’elle fait du bien, qu’elle soulage, on va leur dire : ‘’arrête de consommer et ça va aller mieux’’? Ils ont tous essayé d’arrêter et c’est pire et la souffrance revient et la substance aussi. Alors, on ramasse l’échec de notre non-intervention»