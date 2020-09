Enfants de la pandémie | «Ce qu’on est obligé de concéder à la COVID-19, c’est vraiment le contraire au développement humain»

«Les enfants ont une force incroyable. Je le vois à travers la maladie des enfants. Mais en ce moment, les enfants du Québec sont en parenthèses pour protéger la transmission communautaire, pour protéger les adultes, notamment les plus vieux. Et c’est correct, mais actuellement, les enfants et les adolescents sont en train d’offrir quelque chose à toutes les sociétés. Et c’est pour ça que les pédiatres insistent sur la rentrée scolaire. Tous les gens doivent comprendre que s’ils font une activité illicite par rapport à la santé publique, ils peuvent nuire à la scolarisation et l’éducation d’un enfant. Il faut protéger la rentrée scolaire dans les prochaines semaines, car c’est l’éducation qui va protéger la prochaine génération»