COVID-19 | «Ma température a monté jusqu'à 111 degrés» -Jacques Goupil

«J’ai été à l’Hôtel Dieu de Lévis. On m’a par la suite transféré à l’Hôpital Laval. J’ai passé une journée aux soins intensifs. Après ça, les infirmières m’ont intubé. Je suis resté branché du 29 mars jusqu’au 7 mai. J’ai été près de la mort à trois reprises. J’ai fait des infections à la vessie et aux intestins. J’ai eu les médicaments les plus forts.»