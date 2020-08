COVID-19 | La période d'isolement réduite à 10 jours par Québec

« L'évolution de nos connaissances nous permet maintenant de raccourcir la durée d'isolement pour les personnes atteintes de la COVID-19, toutefois il faut s'assurer de répondre aux autres critères, tels que l'absence de symptômes depuis 24 heures et de fièvre depuis 48 heures. Une fois la période d'isolement terminée, les personnes ne sont plus considérés contagieuses, mais elles doivent s'assurer de respecter les consignes s'appliquant à la population générale comme le lavage des mains, le port du couvre-visage et la distanciation physique. »