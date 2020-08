Coronavirus | Plus de 100 nouvelles infections au quotidien

Le Québec dénombre 104 nouveaux cas de coronavirus et six décès supplémentaires après la mise à jour de samedi effectuée par le ministère de la Santé et des Services sociaux.

Pour la première fois depuis neuf jours, le nombre de nouvelles infections au quotidien franchi le plateau de la centaine. Après avoir régressé (80, 67, 55 et 46 nouveaux cas) du 14 au 17 août, les chiffres sont de nouveau à la hausse (64, 86, 93 et 104) depuis quatre jours.

Cela porte à 61 599 le nombre d’infections depuis le début de la pandémie au Québec.

Deux décès sont survenus au cours des 24 dernières heures auxquels s’ajoutent trois pertes de vie entre le 15 et le 20 août et une autre avant le 15 août : 5 739 personnes sont décédées depuis l’apparition du coronavirus au Québec.

On compte 124 hospitalisations, 12 de moins que la veille. Du nombre, 16 patients sont aux soins intensifs, sept de moins qu’il y a 24 heures.