Plus de 800 000 morts liés à la COVID-19 | Qu’en est-il des séquelles et d’une potentielle vaccination?

À ce stade, on peut encore espérer un vaccin. Mais là encore, il est plausible de penser que la population aura une certaine crainte lors d’apparition de ce dernier.

Il y a aussi le fait que certaines personnes risquent de ne pas vouloir se faire vacciner.

« Si on a encore ces fantasmes d’éradication, comme on a très bien réussi avec la variole et avec la polio... S’il y a 15 pour cent des gens qui ne se font pas vacciner, on peut tout de suite oublier le rêve de l’éradication.