Des données de la RAMQ pour attirer les pharmaceutiques au Québec | «Il faut utiliser les métadonnées scientifiques, mais de manière bien encadrée»

«Il faut en fait partager ces données scientifiques à plusieurs groupes, dont les pharmaceutiques. […] Je pense que l’intelligence artificielle va sauver des vies dans le futur. Il y a beaucoup d’espoir dans le système de santé. Utiliser les métadonnées scientifiques devient très important. Plus les pharmaceutiques ont des données, plus elles pourraient être efficaces. Il faudrait évidemment encadrer tout ça. Les compagnies pharmaceutiques en général, aiment travailler avec des chercheurs universitaires qualifiés. On pourrait utiliser les données des patients afin de permettre de développer de meilleurs médicaments et de meilleures thérapies.»