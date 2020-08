Perte de l’odorat en raison de la COVID-19 | «Un handicap sérieux»

«Depuis le début de la pandémie, tout le monde s’inquiétait sur leur risque de mourir. Et on s’est rendu compte que les gens âgés avec des comorbidités avec plus de risques de mourir. Les autres? Ça allait bien, ils ne mourraient pas. Mais ce n’est pas parce que tu ne meurs pas que ça va bien aller! Un jeune de 16-17 ans qui ne goûte plus ou qui ne sent plus pour le restant de ses jours, j’appelle ça un handicap sérieux. C’est une atteinte sauvage à sa qualité de vie. Quand les gens disent qu’ils n’ont pas peur de la COVID parce qu’ils sont trop jeunes pour mourir, je leur dis qu’ils ne sont pas trop jeunes pour être anosmique pour le restant de leurs jours!»