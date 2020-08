Réforme Barrette | «Tous les DG de nos CHSLD ont été remerciés» - David Levine

«Malheureusement, dans le système de santé actuel, on a tout centralisé en haut et on n’a pas délégué en bas. C’est le syndrome du p’tit boss. Le p’tit boss, pour une fois qu’il a du pouvoir, alors il garde tout autour de lui et il oublie qu’il faut qu’il délègue en bas. Et quand on met des personnes responsables en bas, il faut les écouter et surtout, prendre les mesures recommandées. Une centralisation, c’est bon pour harmoniser, mais ce n’est pas bon pour gérer»