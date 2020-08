Coronavirus | Seulement 67 nouvelles infections au quotidien

Le Québec compte 67 infections de plus et un décès supplémentaire après la mise à jour effectuée, dimanche, par le ministère de la Santé et des Services sociaux.

Ces 67 nouveaux cas de coronavirus représentent le plus petit total au quotidien depuis une semaine.

Pour la troisième journée d'affilée, le nombre est à la baisse: 104, 87, 80 et 67.

Cela porte à 61 151 le nombre de Québécois infectés depuis le début de la pandémie.

Aucun décès au cours des 24 dernières heures, mais il s’ajoute une perte de vie survenue à une date antérieure : 5 720 personnes sont décédées au Québec en raison du coronavirus.

Les hospitalisations (149), dont le nombre de patients aux soins intensifs (25) sont demeurées stables par rapport à la veille.