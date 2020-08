Deuxième vague de COVID-19 | L'Agence de la santé publique du Canada implore les hôpitaux à se préparer au pire

L'Agence de la santé publique du Canada implore les hôpitaux du pays à se préparer au pire à propos d’une possible recrudescence de la COVID-19 cet automne.

Bien que son administratrice en chef, la Dre Theresa Tam, ait admis que nous sommes mieux préparés, elle a prévenu que les ressources du système de santé au pays pourraient être insuffisantes advenant un imprévu, comme la mutation du virus.

Une fois de plus, elle a invité les Canadiens à respecter les mesures sanitaires telle que la distanciation physique.

Les plus récentes projections fédérales quant à la propagation du coronavirus au pays prévoient un total de 121 000 à 127 000 cas de COVID-19 d'ici le 23 août, et entre 8 980 et 9115 décès.