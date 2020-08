Forum virtuel «pro-suicide» | Maryel Bousquet dénonce l'inaction des autorités

«C’était un beau jeune homme, qui est né en Italie pendant qu’on y vivait. Il avait le syndrome d’Asperger. On ne savait pas cela avant de commencer un processus pour obtenir de l’aide. Il était très brillant et sérieux. Il avait plein de projets. Durant une session à l’université, il a commencé à avoir des idées suicidaires. Pendant 20 mois, il a cherché de l’aide, en vain. […] Au Québec, on ne semble pas savoir que les pensées suicidaires sont souvent provoquées par des maladies, des traumatismes crâniens ou autres. On ne fait pas d’évaluation à cet égard. Pourtant, on devrait, car il y a des protocoles. On leur donne plutôt des médicaments. Alex a eu plusieurs sortes de médicaments et son cas s'est détérioré...»