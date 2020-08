Jeunes handicapés en CHSLD | «Au Québec, on est 30 ans en arrière»

«Tout ce que je demande, c’est une partie de l’argent que ça coûte de me garder en CHSLD pour que je puisse gérer moi-même mes services. Je pourrais engager mon personnel et les former. Une petite équipe de personnes qui se relayeraient. On a créé une coopérative qui aiderait les gens justement à gérer les services d’assistance personnelle. Ça existe déjà en Ontario, en Colombie-Britannique, aux États-Unis et dans le monde. Au Québec, on est 30 ans en arrière sur cette question»