Complications liées à la COVID-19 | «Ça n’arrive pas seulement aux gens vulnérables âgés dans les CHSLD»

«Il s’est présenté à l’urgence parce que ça n’allait pas avec ses poumons. On lui a dit qu’il combattait bien la maladie. Mais 72 heures plus tard, il y est retourné en ambulance parce que ça n’allait pas du tout. La toux sèche constante, la déshydratation, son oxygène est très bas, la fièvre est toujours présente, les courbatures, il fait de l’insomnie et on vient de lui détecter deux débuts de pneumonie. Même parler est un effort pour lui. Il m’explique qu’il a l’impression qu’un train lui passe sur le corps plusieurs fois par jour, ses poumons sont en feu»