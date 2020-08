Coronavirus | Le plus petit nombre d'infections depuis une semaine

Le Québec dénombre 104 infections supplémentaires et deux décès de plus, au terme de la mise à jour, dimanche, du ministère de la Santé et des Services sociaux.

Ce nombre de nouveaux cas de coronavirus au quotidien s’avère le plus bas au cours de la dernière semaine. On compte désormais 60 471 personnes qui ont été infectées par la COVID-19 au Québec.

Deux décès s’ajoutent au bilan depuis le début de la pandémie : un au cours des 24 dernières heures et un survenu avant le 1er août. Pas moins de 5 695 personnes sont disparues des suites du virus au Québec.

Le nombre d’hospitalisation est de 156, une de plus que la veille. Du nombre, 22 patients sont aux soins intensifs, une personne de moins qu’il y a 24 heures.

Un total de 16 093 tests de dépistage ont été effectuées au cours de la dernière journée.