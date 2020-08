Le patron de Mission Old Brewery quittera son poste en septembre | «Personne n'est condamné pour toujours à la rue»

Après environ 13 ans à la tête de la Mission Old Brewery, l’heure de la retraite a sonné pour son président et chef de la direction, Matthew Pearce.

En septembre, il laissera sa place à James Hughes, qui a été directeur général de l’organisme montréalais de 2004 à 2008.

L’un des plus importants organismes à but non lucratif qui sont dédiés à la lutte à l’itinérance s’est transformé sous la direction de M. Pearce.

Quel bilan ce dernier tire-t-il de toutes ces années?