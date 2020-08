Dépistage de la COVID-19 et ralentissement de la transmission | «Il y a trop d'acteurs, à plusieurs niveaux»

Une seule entité devrait être responsable de retrouver les personnes en contact avec les gens infectés par la COVID-19, selon une étude montréalaise.

Le processus serait ainsi facilité, et permettrait assurément d'enrayer la pandémie plus rapidement. C’est du moins ce qu’on explique dans un article du quotidien The Gazette.

Carl-Étienne Juneau, docteur et chercheur en santé publique, a pris part à l'étude avec d'autres chercheurs de l'Université de Montréal.

En entrevue avec Louis Lacroix, M. Juneau a déploré le manque de coordination de Québec pour chapeauter tout le processus.

Selon lui, la clé du succès pour stopper la pandémie de COVID-19 est d’isoler et de tester les gens le plus rapidement possible. Au Québec, le processus serait beaucoup trop long.

En d'autres termes, pour enrayer la pandémie, il faut centraliser les enquêtes épidémiologiques, selon le Dr Juneau.