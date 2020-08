Doit-on mieux former les inhalothérapeutes ?

Les tâches et les responsabilités devenant de plus en plus complexes, le président de l'Ordre des inhalothérapeutes souhaite que la formation collégiale soit remplacée par un parcours universitaire.

La formation actuelle serait insuffisante pour bien soigner les patients.

L'ordre demande qu'un baccalauréat en inhalothérapie soit mis en place, dès la rentrée scolaire 2021.

On fait valoir que les maladies chroniques augmentent et que de plus en plus de personnes présentent des situations complexes de comorbidités comprenant des troubles respiratoires.