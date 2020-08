Trois fois plus de Québécois ont contracté la COVID-19 selon Héma-Québec

Une étude sérologique d'Héma-Québec conclut qu'un peu plus de 2,2% des adultes québécois auraient contracté la COVID-19, soit trois fois plus que les données officielles portant sur les cas confirmés chez les adultes.

L'organisme a analysé les échantillons sanguins de plus de 7500 personnes qui ont fait un don de sang entre le 25 mai et le 9 juillet.

Sans trop de surprises, c'est dans les régions de Montréal et de Laval que les taux les plus élevés ont été observés, à plus de 3%.

La Mauricie et le Centre-du-Québec arrivent non loin derrière avec un taux d'un peu moins de 3%.

La séroprévalence s'est avérée beaucoup moins élevée ailleurs au Québec pour s'établir à moins de 1,3%.