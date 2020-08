Obésité | Denis Coderre témoigne de son combat pour réduire son surplus de poids

«J’ai toujours dit à la blague qu’au cours de ma vie, j’ai perdu au moins 800 livres. Est-ce que c’est une maladie ou un désordre? Une chose est certaine, c’est que ce n’est pas seulement physique. Ce n’est pas juste un problème de glande ou un problème génétique. Il y a une dimension mentale aussi. Quand on dit qu’on mange ses émotions… quand on a de la difficulté à prendre une certaine pression, souvent on mange»