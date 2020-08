Port du masque contre la COVID-19 | «On laisse le choix aux personnes incarcérées; c'est aberrant»

«Les agents portent le masque depuis quelques mois. Maintenant, on impose la visière à tous les employés, dans l'ensemble des établissements. De l'autre côté, on laisse le choix aux personnes incarcérées de porter ou non le masque. C'est aberrant. Le gouvernement manque de courage. On manque d'appui et de reconnaissance de la part de nos gestionnaires.»