La sexualité est-elle banalisée sur les réseaux sociaux?

«Vous avez mis le doigt sur un grand et grave problème. Ça fait des années que j’accompagne des enfants et adolescents et que je vois ce problème de société qui est l’accessibilité à la sexualité explicite et à la pornographie. Même avec un contrôle parental, c’est super facile d’avoir accès à n’importe quoi. C’est devenu un problème de santé publique. C’est urgent d’agir car les impacts de la pornographie et l’exposition à de la sexualité explicite sont ravageurs auprès des enfants, des adolescents et des jeunes adultes»