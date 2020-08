Seconde vague au Canada ? | «Il faut plutôt se demander quand va-t-elle commencer?»

Radio Canada a interrogé 170 experts à Montréal, dont les deux-tiers affirment qu’une deuxième vague est très probable.

Des épidémiologistes, questionnés en juillet, croient même que cette seconde vague a déjà commencé.

Les deux tiers estiment en tout cas qu’une deuxième vague est très probable.

Un quart environ croient qu’une deuxième vague est assez probable.

Un côté positif à cette enquête : beaucoup d’experts croient que «l'ampleur et la durée de cette seconde vague peuvent être contrôlées et que le Québec ne s’en sortira pas nécessairement plus mal que les autres provinces».

Chose certaine, ce que vivent déjà d'autres populations du monde risque d'affecter éventuellement les Canadiens.