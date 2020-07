Rentrée scolaire | «Je ne m'attends pas à ce que l'on impose le masque dans les écoles» -Jean-François Roberge

Le Québec est-il prêt pour la rentrée scolaire en pleine pandémie?

Est-ce que le plan qui a été mis sur pied par le ministère de l’Éducation au mois de juin est toujours valable dans la foulée des développements des derniers mois?

Le ministre de l’Éducation Jean-François Roberge a fait le point avec l’animatrice Marie-Claude Lavallée à l’émission Le Québec maintenant.

« Notre plan est assez clair et il a été rendu public avant la plupart des autres provinces canadiennes », a rappelé le ministre, d’entrée de jeu.

Après avoir énuméré tout ce qui était prévu dans le plan initial, le ministre admet que la situation n'est pas la même qu'il y a deux mois.

« On a fait l’annonce à la mi-juin. Plusieurs choses ont changé depuis, d’autres éléments sont arrivés, notamment, plus de déconfinement dans l’économie. On se rapproche d’une vie normale avec des mesures compensatoires pour assurer la santé et la sécurité. La santé publique nous demande de porter des masques, maintenant, dans des lieux publics.