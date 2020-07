COVID-19 | Des masques N95 seront fabriqués à Montréal

Medicom fabrique déjà des masques N95 en France, comme l’a expliqué M. Laverdure, en entrevue avec l’animateur Louis Lacroix.

Rappelons que ces masques offrent une protection contre les aérosols infectieux. Ils servent également à se protéger de la COVID-19.

Medicom est l'un des principaux fabricants mondiaux d'équipements de protection individuelle de qualité médicale, notamment de masques chirurgicaux et respiratoires. L'entreprise a son siège social à Montréal. La compagnie a aussi des bureaux ailleurs dans le monde et des installations de production en Asie, en Europe et aux États-Unis.

Des masques réclamés par plusieurs

De nombreux professionnels de la santé réclament des masques N95.

À leur avis, l’usage de masques N95 plutôt que de masques de procédures devrait être plus fréquent.

Actuellement, l’usage des masques N95 est généralement réservé aux interventions médicales générant des aérosols, notamment lors des intubations et extubations trachéales, des bronchoscopies ou des réanimations cardio-pulmonaires.

François Legault avait souligné l’importance que le Québec diminue sa dépendance à l’égard des fournisseurs étrangers.