COVID-19 dans les camps de jour | «C'était prévisible, on s'y attendait» - Marie-Claude Roy, pédiatre

Une éclosion de coronavirus est survenue dans un camp de jour à Boucherville, en Montérégie, au terme de laquelle 27 enfants et membres du personnel ont été infectés.

Les éclosions auraient commencé le 20 juillet au camp Charlot l’escargot. Le camp est présentement fermé.

Marie-Claude Lavallée discute de la situation avec deux intervenants du milieu : Anne-Frédérique Morin, directrice-générale adjointe de l’Association des camps du Québec et la docteure Marie-Claude Roy, pédiatre au Centre Hospitalier Universitaire (CHU) de Sherbrooke.

« On savait dans quoi on s’embarquait quand on a décidé d’ouvrir les camps au Québec. Il n’y avait pas de risque zéro », souligne d’entrée Anne-Frédérique Morin.