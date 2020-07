Approuvé sous conditions par Santé Canada | «Le remdésivir a démontré un certain effet contre le coronavirus»

«C’est un antiviral qui n’a pas été développé pour la COVID-19. Il existe depuis un certain temps. Il a été développé et utilisé pour lutter contre l’Ebola. Il a démontré un certain effet aussi contre le SRAS (le syndrome respiratoire aigu sévère est disparu en 2003) et récemment contre le coronavirus. Il s’administre par voie intraveineuse. Ce n’est pas un remède contre la COVID-19. Bien entendu, son développeur aura tout le loisir de le développer dans des formes plus précoces.»