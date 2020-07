Avancée en immunité contre le virus grâce à Héma-Québec

«On a collecté du plasma (partie liquide du sang contenant les anticorps) auprès de personnes qui ont été infectées par la COVID-19, qui ont guéri et qui ont bien voulu nous aider à propos d’une étude. On a ensuite fait des analyses sur ce plasma, qui a démontré que des anticorps créés à la suite de la maladie survivent environ 11 semaines. On a suivi 15 personnes. […] Notre système immunitaire n’est pas juste constitué d’anticorps; il a aussi des cellules qui génèrent une mémoire du virus.»