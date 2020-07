Transmission de la COVID-19 | «Québec peaufine une stratégie pour rejoindre les jeunes adultes»

Le gouvernement du Québec lance une nouvelle initiative pour rejoindre les 20-29 ans, qui représentent maintenant environ le tiers des nouveaux cas de COVID-19.

La contagion chez les jeunes adultes inquiète davantage les autorités de santé publique. Ils représentent une proportion importante des nouveaux cas diagnostiqués au Québec, particulièrement les personnes âgées à 20 et 29 ans.

Celles-ci sont désormais responsables d’une proportion beaucoup plus élevée des nouveaux cas.

Dans la semaine du 14 au 21 juillet, environ 30 % des diagnostics se trouvaient dans ce groupe d’âge en Montérégie, contre 15 % au plus fort de la pandémie, selon La Presse. C’est le double de ce qui prévalait au plus fort de la pandémie, en avril et mai.

Cette campagne de sensibilisation implique notamment des artistes qui sont populaires auprès de jeunes : les chanteurs et chanteuses Loud, Zach Zoya, Sarahmée et Naya Ali.