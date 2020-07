Cas de COVID-19 dans certains camps de jour du Québec

«C’est assez difficile de retracer l’origine de l’introduction du virus dans le camp. Mais ce qu’il faut voir, c’est la perspective globale. Actuellement, des camps de jour, il y en a beaucoup. Et là, on entend parler des quelques endroits où il y a des cas. Les éclosions ne sont pas très grandes jusqu’à maintenant. C’est clair qu’on ne peut pas croire qu’on va mettre du monde ensemble et qu’il n’y aura jamais de transmission. L’idée, c’est de voir si la transmission peut rester à des niveaux suffisamment petits pour que ce soit tolérable et contrôlable»